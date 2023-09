Doppio appuntamento per l’Orchestra Sinfonica del Molise con “L’Orchestra incontra il Territorio”

Doppio appuntamento per l’Orchestra Sinfonica del Molise con la produzione “L’Orchestra incontra il Territorio”. Domani 5 settembre alle 20.00 si esibirà presso il Teatro Savoia di Campobasso mentre dopodomani, 6 settembre alle ore 21.30 si sposterà a Capracotta presso la Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo dove aprirà le celebrazioni triennali in onore della Madonna di Loreto, per la quale la cittadinanza di Capracotta nutre particolarmente devozione.

Il programma attraversa tre diverse espressioni della musica classica: la Sinfonia dall’opera Nabucco di Giuseppe Verdi, la Sinfonia n. 6 in Fa maggiore Op. 68 – Pastorale di Beethoven ed il Concerto d’Aranjuez per Chitarra e Orchestra di Jaquin

Rodrigo, che verrà eseguito per la prima volta in molise dal chitarrista molisano Isidoro Nugnes, formatosi al Conservatorio “Perosi” di Campobasso sotto la guida del M° Pasqualina Garzia. Dirigerà entrambe le serate il M° Michele Gennarelli.

L’Orchestra Sinfonica del Molise, al secondo anno di attività, si è costituita nel 2022, è una tra le nuove dieci orchestre sinfoniche ICO – Istituzione Concertistica Orchestrale – ammesse al contributo Fondo Unico per lo Spettacolo FUS del Ministero della Cultura. Rappresenta per decine di musicisti della regione Molise e di tante altre provenienze geografiche, una concreta possibilità di lavoro nel settore della professione Orchestrale ed un importante sbocco lavorativo per i laureati dei Conservatori nazionali ed internazionali. Per il territorio è un presidio culturale di enorme spessore che diffonde la Grande Musica in modo strutturato e continuo facendola diventare parte del tessuto sociale. Riceve il sostegno della Regione Molise e dei maggiori comuni molisani.