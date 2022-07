Doppio appuntamento a Ripalimosani a cura della Nuova Proloco e del Comune

Doppio appuntamento oggi a Ripalimosani a cura della Nuova Proloco e del Comune. Nel pomeriggio dalle 17 divertimento per i bambini nella centralissima piazza San Michele con i gonfiabili.

E dalle 20 via alla NOTTE DELLE CONTRADE con piatti tipici, dj set e tanta voglia di festa, con i colori delle contrade del paese. La proloco ha infatti invitato tutti i cittadini a prepararsi alla giornata del Palio delle Quercigliole decorando i balconi col colore delle contrade: Castello, Piazza, Morgione, Santa Lucia, Villaggi e San Rocco. La location è d’eccellenza: il centro storico in via Garibaldi, nella piazzetta dietro la chiesa che tutti chiamano “A Kerevenare”.