Doppi auguri al dottore Costantino Kniahynicki per i settant’anni e la pensione￼

Gran festa, tanta simpatia, musica e canti a go/go, ottime pietanze in tavola a Colli al Volturno, tutti gli amici presenti e moglie, figli, nuora, generi e nipoti a loro divertiti per la bella festa in omaggio al loro congiunto e lui, il festeggiato, soddisfattissimo della piacevole giornata. Così il dr. Costantino Kniahynicki ha brindato con familiari, parenti ed amici al proprio meritato pensionamento ed alle settanta “primavere”, portate alla grande ossia con la dinamicità ed il sorriso che gli sono proverbiali. Né si è sottratto, il festeggiato, alla personale perfomance canoro/musicale riscuotendo scroscianti applausi e consensi dalla sala. Una bella giornata per salutare un personaggio, Costantino Kniahynicki, che fa della cordialità la propria costante. Auguri dottore et ad majora, coi migliori auspici affinché la vita continui piacevolmente a sorriderti !

T. A.