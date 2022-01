Dopo una settimana dalla terza dose ancora senza green pass: “Dal primo febbraio come farò?”

La segnalazione da un cittadino di Termoli che a distanza di una settimana dalla terza dose di vaccino effettuata al Palairino ancora non riceve la certificazione verde

“Da domani, 1 febbraio, il mio green pass scadrà. La settimana scorsa ho effettuato la terza dose del vaccino anti-Covid al PalAirino di Termoli e ancora non ho ricevuto il certificato verde, come devo fare?”. È questa una delle diverse segnalazioni arrivate in redazione su questo problema.

E infatti, dal 1° febbraio la durata del certificato verde diminuirà da 9 a 6 mesi (dopo che il 15 dicembre 2021 c’era stato un primo taglio da 12 a 9 mesi). In questi giorni il ministero della Salute ha inoltrato una mail o sms a chi aveva il certificato in scadenza, per ricordare, appunto, la nuova durata del Green pass (sei mesi) e la necessità di fare la terza dose di vaccino anti-Covid.

Il messaggio si conclude con la frase: «Se hai già fatto la dose di richiamo o, nel frattempo, hai avuto un Green pass di guarigione, non tenere conto di questo avviso». Il problema è che dopo la terza dose e a distanza di una settimana, molte persone ancora non hanno ricevuto il green pass. Un disagio reale per queste persone che nonostante i diversi tentativi di contatto con il centro vaccinale e con l’Asrem ancora non riescono a venire a capo del problema.