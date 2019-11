Dopo un inseguimento da brivido recuperata l’ambulanza rubata

Nel corso della notte, i Carabinieri della Compagnia di Termoli, nel quadro di appositi servizi coordinati di controllo del territorio del basso Molise, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno recuperato dopo un inseguimento un’autoambulanza rubata a Guglionesi. Il veicolo era stato rubato poco prima a Guglionesi, in danno di un’associazione “ONLUS”. I malfattori, approfittando del buio ed evitando di percorrere le strade principali, si erano diretti nell’agro di Portocannone per proseguire probabilmente verso la vicina Puglia. Una pattuglia della Sezione radiomobile ha così intercettato il veicolo che ha evitato il controllo, accelerando bruscamente. Ne è nato un inseguimento, terminato nei pressi di San Martino in Pensilis dove i soggetti, presumibilmente due uomini, hanno abbandonato il mezzo per dileguarsi nelle radure circostanti. L’ambulanza è stata così recuperata e restituita al legittimo proprietario. Sono in corso le indagini del caso per identificare gli autori dell’evento criminoso e chiarire destinazione e finalità di un furto “ sui generis”. La pressione degli uomini dell’Arma sui territorio del basso Molise ha conseguito un ulteriore successo nell’attività a tutela della legalità.