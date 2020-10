Dopo un caso di contagio riapre la Colozza, ma c’è preoccupazione tra i genitori

Dopo il caso di contagio di un operatore scolastico avvenuto venerdì, e in seguito alla chiusura dell’Istituto per sanificazione che c’è stata sabato, domani, lunedì 26 ottobre, riapre la Colozza. Ma i genitori degli alunni sono preoccupati, nonostante le rassicurazioni ricevute. La preoccupazione deriva dal fatto che non sono stati eseguiti tamponi. E sarebbe un caso unico dopo un contagio in una scuola. Agli studenti sicuramente non è stato fatto, – ci hanno riferito alcuni genitori – ma non si ha contezza di uno screening effettuato sul personale scolastico che eventualmente sia entrato in contatto con la persona risultata positiva. La decisione, come noto, spetta all’Asrem che ha l’onore della ricostruzione epidemiologica e sempre all’Azienda Sanitaria spetta stabilire eventuali tamponi. In questo caso l’indagine non sarebbe stata effettuata. Cosa, beninteso, prevista dal protocollo. Evidentemente è stato verificato che la persona in questione non sia entrata in contatto con nessuno e pertanto si è ritenuto necessaria la sola sanificazione dell’Istituto. Fatto sta che resta la preoccupazione tra molti genitori dell’Istituto Comprensivo Colozza.