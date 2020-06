Dopo tre mesi torna ad animarsi il mercato di Corso Bucci (foto e video)

E’ tornato ad animarsi, dopo tre mesi di stop forzato, il mercato di Corso Bucci a Campobasso. Nelle prime ore di questa mattina, lunedì 1° giugno, le prime persone si sono recate presso le bancarelle del centro: il tutto si svolge nel massimo rispetto di protocolli e prescrizioni imposte con ordinanza comunale, mascherine e distanziamento sociale. Non si sono registrati assembramenti, anche perché, probabilmente, c’è ancora qualche piccolo timore da parte di cittadini che evitano luoghi affollati. Ad ogni modo la riapertura del mercato di Corso Bucci è un segnale positivo per la ripartenza della città. Dopodomani, mercoledì 3 giugno, toccherà a quello di via Gammieri.

In alto il video, in basso la galleria fotografica