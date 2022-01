Dopo Sky Sport anche Repubblica: il Calciocavallo Molise continua a fare furore

Su ‘Il Venerdì di Repubblica’ l’articolo dedicato ai fuorisede molisani e alla loro filosofia vincente

Continua a crescere la popolarità del Calciocavallo Football Club. Dopo l’ultimo articolo di Sky Sport con il video del docufilm ‘Ema ess unit’ (QUI L’ARTICOLO) ecco che anche il Venerdì di Repubblica si occupa di questo fenomeno tutto molisano con un articolo di oggi, 21 gennaio, curato della giornalista, molisana, Valentina Farinaccio. “Con il Calciocavallo il Molise ha fatto gol”. Ed è effettivamente così. La squadra dei fuorisede molisani ‘fa furore sui social e proseliti nelle altre città’”.

“È il 2014 -si legge nell’articolo- quando alla Balera dell’Ortica, Milano, un minuto gruppo di molisani fuorisede decide di fare squadra. In tutti i sensi, perché è sul campo da calcio che comincia a giocarsi questa storia. Qualche telefonata per racimolare, al motto di ‘non importa se non hai mai toccato un pallone’, altri molisani a Milano. Il nome ispirato al più amato formaggio di casa, il caciocavallo”.

“L’idea e lo spirito del Calciocavallo Fotball Club diventano, anche fuori dal rettangolo verde e dal capoluogo lombardo, una bandiera per i molisani emigrati. Oggi le squadre succursali del Calciocavallo sono ovunque: Londra, Roma, Bologna, Pescara, Firenze. 200 giocatori e giocatrici (a Milano è appena nato il team di calcetto femminile) e una sola regola: ricordarsi da dove si arriva e divertirsi”.