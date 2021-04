Dopo settimane di attesa partono le vaccinazioni al PalAirino per gli over 70

Svolta importante nella campagna vaccinale a Termoli che da oggi, 19 aprile, potrà avvalersi di un secondo centro vaccinale: il PalAirino di Piazza Papa Giovanni Paolo II che segue le orme dell’ospedale da campo della Croce Rossa all’ospedale San Timoteo. Una notizia che si attendeva da tempo e che permetterà finalmente a tutti gli utenti di ricevere la vaccinazione nel modo più consono e in un ambiente ampio e confortevole che potrà ospitare diverse persone che potranno attendere in tutta tranquillità il proprio turno. La struttura comunale, infatti, ha provveduto ad adeguare gli ambienti del palazzetto dello sport in base a quelle che sono state le esigenze manifestate dall’Azienda Sanitaria Regionale. Ed è così che questa mattina si è potuti partire con le somministrazioni del vaccino AstraZeneca per gli over 70. Sono previste circa 200 vaccinazioni al giorno anche se l’obiettivo è arrivare alle 300 giornaliere. Il centro vaccinale, lo ricordiamo, è stato messo a disposizione dal comune di Termoli, in collaborazione con l’Asrem, coordinato dal Dipartimento Unico dell’Asrem diretto dalla dottoressa Carmen Montanaro con il prezioso aiuto dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco volontari, il Sae 112, la Misericordia, la Valtrigno, il Cives e in un secondo momento darà una mano anche la Croce Rossa. Il centro vaccinale che inizialmente doveva rimanere aperto fino alle 15 chiuderà invece alle 18 per permettere un maggiore afflusso dei cittadini e far crescere così il numero delle vaccinazioni.

IN ALTO LE INTERVISTE A PIERPAOLO ORIENTE DIRIGENTE MEDICO DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE (al suo fianco Donatella Tricarico infermiera)