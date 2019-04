REDAZIONE

Dopo San Martino arriva l’esito positivo anche per la Carrese di Ururi. Il progetto è passato a maggioranza dopo la riunione della Commissione per i pubblici spettacoli che si è riunita questa mattina a San Martino in Pensilis. Una conferma che rincuora tutti i sostenitori delle Carresi e che scioglie ogni dubbio.