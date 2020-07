Dopo San Giovanni in Galdo, anche Filignano offre 50 soggiorni gratuiti per rilanciare il turismo

Cinquanta soggiorni gratuiti per rilanciare il turismo e ridare vita ai piccoli paesi del Molise.

E’ l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale di Filignano, piccolo paese di appena 614 abitanti in provincia di Isernia, che ha lanciato il progetto “Turista….a Filignano” in collaborazione con l’hotel Le Ginestre. La struttura ha messo a disposizione 50 soggiorni gratuiti di una settimana usufruibili dal 17 luglio al 25 settembre. Per poter partecipare al progetto, promosso dal consigliere delegato al turismo Daniele Di Meo, bisognerà però non essere residenti in Molise e non avere parenti nella regione. Un modo per incentivare il turismo e far conoscere scorci e paesi tipici della regione. “Abbiamo già ricevuto le prime adesioni – racconta Di Meo -, siamo molto contenti dell’iniziativa. E’ un modo per rilanciare il turismo nel nostro territorio, consentendo anche a chi non potrebbe permettersi una vacanza a causa della crisi di passare una settimana di relax”.