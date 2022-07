Dopo quasi un mese di stop ritornano in servizio i medici Usca

Da oggi, lunedì 25 luglio, sono tornati in servizio i medici Usca, unità speciali di continuità assistenziale per garantire l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19.

Dalla postazione di Larino copriranno l’intero basso Molise dopo lo stop dal 1 luglio.

Nella metà di luglio, infatti, l’Asrem aveva pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi provvisori (3 mesi) da destinare al potenziamento della Continuità assistenziale (Ca) per garantire l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19.

Dunque una sorta di ‘servizio sostitutivo’, in realtà, delle Usca organizzato con turni aggiuntivi per le guardie mediche che risponderanno alla chiamata dell’azienda sanitaria.