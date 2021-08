Dopo ore di fila non gli fanno il vaccino, “non ha compiuto 12 anni”

La disavventura di una mamma termolese: “Perché farmi compilare il modulo e darmi la prenotazione per oggi se mio figlio non ha ancora 12 anni?”

Ha compilato i moduli online per somministrare il figlio, che compirà 12 anni a novembre, alla vaccinazione contro il Covid. Le è stato dato l’appuntamento per la giornata di oggi, 21 agosto, presso il centro vaccinale del San Timoteo, ma dopo più di due ore di fila è stata rimandata a casa, assieme a suo figlio, perché il bambino non aveva ancora compiuto i 12 anni. E’ successo ad una mamma di Termoli che questa mattina è stata vittima di una disavventura e che ha voluto raccontare la sua storia “in modo che altri genitori non debbano subire la stessa disavventura che abbiamo avuto noi oggi. Qualche settimana dopo aver compilato il modulo on line, inserendo tutti i dati, compreso il codice fiscale – racconta la signora – ho ricevuto dalla regione Molise l’SMS con la data dell’appuntamento per la somministrazione della prima dose a mio figlio nato nel 2009. Questa mattina mi sono recata all’Ospedale S. Timoteo all’ora dell’appuntamento (le 9:40) ho trovato dinanzi a me un centinaio di persone (QUI LA NOTIZIA), forse di più. Abbiamo iniziato a fare pazientemente la fila sotto il sole, poiché i tendoni non erano sufficienti per ospitare all’ombra tutte le persone, poi dato che il mio ragazzo, già in ansia per la vaccinazione, stava soffrendo per il cado abbiamo deciso di allontanarci per ritornare un paio d’ore dopo. Siamo tornati all’ospedale alle 12:00 circa, e la fila era notevolmente diminuita, c’era però molta confusione poiché insieme ai dodicenni in procinto di fare la prima dose c’erano anche molte persone adulte (anche anziani e disabili) che dovevano fare la seconda dose, c’erano persone di fuori regione, persone che non avevano i moduli o che non sapevano come compilarli e ovviamente c’era qualcuno che voleva saltare la fila. Noi abbiamo pazientemente aspettato il nostro turno al triage, con tutti i moduli compilati. L’infermiera, che nonostante la pressione delle molte persone che la chiamavano e le facevano domande, non ha mai perso la pazienza e la gentilezza nei modi, quando ha visto che mio figlio non ha ancora compiuto i dodici anni (li compirà a novembre) ci ha mandati via. I medici non vaccinano chi non ha al meno 12 anni e 1 girono. Ora io mi domando perché il sistema mi ha dato per oggi l’appuntamento?”.