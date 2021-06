Dopo oltre 40 anni di servizio il collega Pasquale Abiuso va in pensione

«Oggi 15 giugno 2021, dopo quaranta anni carichi di sacrifici e soddisfazioni, Pasquale Abiuso, collega giornalista, responsabile ufficio stampa della Regione Molise e direttore del bollettino regionale taglia un traguardo importante, quello del pensionamento. Si è chiusa la porta del mondo del lavoro, ma non quella del futuro, caro Pasquale. La vita ti riserverà nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere che saprai sicuramente affrontare con grinta, passione, determinazione e onestà intellettuale che ti hanno sempre contraddistinto. I parenti, amici e colleghi ti porgono i più sinceri auguri per il nuovo capitolo della tua vita, ricordandoti che in pensione non c’è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vuoi. Rammenta che il pensionamento è solo un illusione. Tua moglie Lina diventerà il nuovo Datore di lavoro ed i tuoi figli Nicola, Gianpaolo e Francesco i tuoi colleghi a tempo pieno. Buona pensione».

Nicola Abiuso, Francesco Abiuso

A Pasquale Abiuso auguri per questo secondo capitolo della sua vita anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise