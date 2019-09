Dopo Magnastoria, l’ultimo dell’anno ci sarà Brindisernia

L’obiettivo sarà creare una catena umana di oltre due chilometri. Intanto la tavolata da record diventerà un film

Dopo Magnastoria ci sarà BrindISernia. Questa la più importante novità, ma non l’unica, annunciata nella conferenza stampa dell’associazione PreIstoris, che lo scorso 6 settembre ha dato vita alla meravigliosa tavolata da record nel centro storico di Isernia. Dopo il successo di questa prima edizione Magnastoria diventerà un appuntamento fisso: ogni anno si svolgerà il primo venerdì di settembre. Ma prima ancora l’associazione si renderà protagonista di un’altra bellissima iniziativa: il prossimo 31 dicembre, notte di San Silvestro, un mega brindisi di oltre due chilometri che partirà dalla parte bassa della città e arriverà fino al passaggio a livello e anche oltre. Inoltre, sempre a dicembre prossimo, presso l’auditorium di Isernia sarà organizzata una giornata dedicata a Magnastoria, un concerto, un dibattito con giornalisti nazionali, una mostra fotografica e persino un film, realizzato da Pino Manocchio, che nel corso della conferenza stampa svoltasi in vico Codacchio, ha ricevuto anche una targa per l’impegno profuso. Presenti all’incontro con la stampa anche il sindaco di Isernia, l’assessore Chiacchiari e alcuni imprenditori isernini. «In totale – ha spiegato Emilio Izzo, portavoce dell’associazione – saranno quattro gli appuntamenti annuali legati a Magnastoria. Questa prima edizione non è stata una festa ma un delirio collettivo che ha dimostrato come Isernia sia ancora viva».