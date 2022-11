Dopo l’ottobre con caldo record il novembre tropicale, ecco cosa ci aspetterà

Dopo l’ottobre da record che si è registrato anche in Molise con temperature che hanno superato di 6 gradi la media stagionale del periodo, anche novembre si annuncia decisamente più caldo del normale.

Ad annunciarlo è Rainews.it che parla, in generale, anche di temperature di 27 gradi con punte di 34 gradi con un deficit di pioggia del 60%. Previsioni che fanno impazzire visto che in pochi giorni siamo passati dagli abiti estivi a quelli invernali ma rischiamo di dover tornare ad un abbigliamento decisamente più leggero.

Inoltre, ad oggi, il 2022 è l’anno più caldo della storia, e in settimana , dicono i meteorologi è in arrivo un nuovo anticiclone spingerà aria calda verso la Scandinavia con temperature 15 gradi più calde della media del periodo. Ecco a voi la prima novembrata della storia. Alla domanda “come ci vestiremo”, gli esperti chiariscono che non farà poi così caldo come nelle giornate di ottobre perché l’anticiclone “si accomoderà” sui suoi massimi sull’Europa centrale, d’altronde mancano 47 giorni al Natale e quindi le giornate si stanno accorciando.

La prima novembrata della storia interesserà soprattutto il Centro-Sud, ed in particolare le Isole Maggiori: degni di nota saranno poi i 23-24 gradi attesi a Roma, i 22 sulla riviera romagnola e ligure ed i 20 nei fondi valle alpini, ad Aosta e Bolzano. A questa novembrata in settimana si unirà all’Estate di San Martino che cade di venerdì, espressione che fa riferimento ad un periodo della durata di circa 3 giorni che segna un’inversione di marcia sulle condizioni climatiche. Quest’anno, pertanto, l’Estate di San Martino non segnerà nessuna inversione di marcia.

Forse sarà un natale tropicale con meno abeti e più palme. È chissà Babbo Natale lascerà le renne e arriverà emergendo dal profondo blu. Oramai ci dobbiamo aspettare di tutto.