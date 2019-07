Dopo l’incidente fugge senza prestare soccorso, grave un centauro

REDAZIONE

Incidente stradale quello avvenuto intorno alle 9 circa sulla SS 85 nel comune di Sesto Campano tra una moto che viaggiava in direzione Isernia e un’auto che andava verso Sesto Campano. La dinamica è ancora in fase di accertamento sta di fatto che il suv è fuggito non prestando soccorso al motociclista. Il centauro sembrerebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti l’Anas, la Polstrada di Isernia, i Carabinieri di Venafro e il 118. Lungo l’arteria è stato disposto il senso unico alternato. Intanto la Stradale è in cerca del Suv e sono state visionate le telecamere di Sesto Campano alla ricerca dell’automobilista alla guida.