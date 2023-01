Dopo le luminarie il Carnevale: Larino si prepara alla sfilata dei giganti di cartapesta

Appuntamento nella città frenata il 18, 19, 25 e 26 febbraio per la 48esima edizione di uno dei 27 Carnevali Storici d’Italia

Dopo la magia di Luci con le luminarie Larino torna al centro dell’attenzione con un altro grande evento di punta: il carnevale. L’evento, riconosciuto come uno dei 27 Carnevali Storici d’Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturaliquest’anno giunge alla sua 48esima edizione. “Il Carnevale quest’anno inizia il 5 febbraio e termina il 21, ma a Larino dura anche di più -hanno scritto gli organizzatori sulla pagina Facebook ufficiale- lo festeggiamo il 18, 19, 25 e 26 febbraio”. Stando al programma nella giornata del 18 e del 25 la sfilata dei giganti di cartapesta avrà inizio alle ore 17.

Nella giornata del 19 e 26 la manifestazione avrà inizio alle ore 11 con spettacoli di danza, di magia e i giganti di cartapesta saranno esposti per essere ammirati nei dettagli; dalle 15 in poi partirà la sfilata. Come già annunciato saranno sei i giganti di cartapesta che sfileranno lungo le vie del centro cittadino. Il conflitto Ucraino, La rinascita post Covid, la Maternità, il futuro globale post bellico e la Violenza sulle donne, sono i temi dominanti per l’edizione 2023.