Dopo la scossa verifiche statiche nelle scuole, domani si torna in classe

Il Sindaco del Comune di Guglionesi informa i cittadini che in seguito all’evento sismico registrato questa mattina (11 febbraio) con epicentro nel territorio del Comune di Rotello, e avvertito anche dalla popolazione di Guglionesi, in via precauzionale è stato disposta l’ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche, per consentire la verifica di sicurezza tecnica degli edifici scolastici di Guglionesi.

Si comunica, inoltre, che il sopralluogo dei tecnici addetti alla verifica non ha evidenziato alcuna problematica di sicurezza negli edifici scolastici. Pertanto, nella giornata di mercoledì 12 febbraio 2020 le attività didattiche si svolgeranno regolarmente nelle proprie sedi, come da orario scolastico.