Dopo la ricerca sul Molise, Marta è finalmente arrivata in regione

«Marta è sicuramente la “Turista dell’anno” per la regione Molise! La bimba di Ferrara che a Gennaio mi inviò una lettera, desiderosa di avere quante più notizie del Molise per una ricerca di classe, – ha scritto l’assessore al Turismo Vincenzo Cotugno – ha finalmente coronato il suo sogno venendo per la prima volta nella nostra regione, accompagnata dai suoi genitori ed ospite dell’associazione “Amici del Morrutto” a San Giovanni in Galdo. Non nascondo che l’emozione è stata tanta, soprattutto quando Marta mi ha consegnato la sua ricca e dettagliata ricerca sulla nostra regione, che gli è valso l’apprezzamento di tutti i suoi insegnanti. In questa settimana avrà modo di conoscere il Molise, passando dalla visione dei filmati inviatigli alle emozioni di vedere dal vivo gli angoli più suggestivi del nostro territorio. E lo stupore intravisto quest’oggi negli occhi di questa bambina è certamente la nostra più grande soddisfazione! Ancor di più rimango convinto che la migliore promozione della nostra regione, dalle istituzioni a qualunque cittadino, passi attraverso la cordialità, il senso di accoglienza e il reale desiderio di far scoprire la nostra splendida e unica regione”.