Dopo la quarantena scappa dall’amante, beccato dalla moglie

Scenetta da Decamerone di provincia quella che c’è stata a Isernia, dove la lite tra moglie, amante e marito è finita sulla bocca di tutti, dopo aver attirato l’attenzione dei Carabinieri. È successo che un 58enne, abbastanza noto in città, anche per la sua attività politica, dopo essere risultato positivo al Covid 19 e dopo aver finito il suo periodo di quarantena, come prima cosa ha pensato bene di andare a fare visita alla sua “amica del cuore “. Talmente ardente il desiderio che non si è guardato le spalle perché la moglie, forse sospettando qualcosa, lo ha seguito di nascosto, cogliendo sul fatto la coppia clandestina. Ne è nato un caloroso scambio di idee, tanto “rumoroso” da attirare l’attenzione dei Carabinieri, subito arrivati sul posto. I militari hanno calmato gli animi e separato le due donne, che sembravano avere tutta l’intenzione di darsele di santa ragione, ora non è neanche escluso che si arrivi ad una querela di parte.

