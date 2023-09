Dopo la pausa estiva riapre il cinema Oddo a Termoli

Dopo la pausa estiva, oggi, giovedì 21 Settembre riprende le sue attività il Cinema “ODDO” in via Gabriele Pepe, 14 a Termoli.

Unica sala – cinema rimasta in città vuole, con impegno e sacrificio, non far mancare agli amanti del cinema, la possibilità di godersi un buon e bel film.

Consapevoli che non possiamo competere con le più attrezzate e confortevoli multisale, con umiltà, proponiamo ciò che possiamo pur di garantire un servizio culturale, sociale ed aggregativo.

La nostra attenzione, come sempre, è rivolta in modo particolare ai portatori di diversa abilità che avranno ingresso libero assieme ad un accompagnatore. Sono previsti i soliti biglietti ridotti per ragazzi inferiori ai 12 anni e per gli over 65.

Anche quest’anno saranno riproposte varie rassegne di diverso interesse e sensibilità

Si ricorda che il cinema è convenzionato con tante associazioni, accetta i coupon commerciali, agevole le famiglie numerose.

Ogni mercoledì il biglietto è ridotto per tutti.

Oggi inizieremo con questa programmazione

ore 16,00 e ore 18,30 “BARBIE”

e ore 21,00 “ASSASSINIO A VENEZIA”.