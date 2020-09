Dopo la donazione di 10mila euro, gli operai della Gam ringraziano Papa Francesco (la lettera)

Dopo il messaggio di soliderietà e la vicinanza concreta con una donazione di 10mila euro, gli operari della Gam hanno inteso ringraziare Papa Francesco attraverso una lettera.

“Santo Padre,

l’emozione destata nei nostri cuori per un messaggio ed un gesto inaspettato, ci sprona a non smarrirci nel buio di una prospettiva che si preannuncia priva di speranza per noi, le nostre famiglie e sopratutto per i nostri territori invisibili, dimenticati e non amati perché interni, spopolati e periferici. Ringraziamo Don Alberto Conti, Don Francesco Soddu, Direttore della Caritas Nazionale e la Diocesi di Trivento, per averci aperto le porte, dato ascolto e per essersi presi cura delle nostre apprensioni. L’oscurità della pandnia può essere vinta e le nostre aree incontaminate possono offrire all’umanità una risposta solidale per un futuro più sicuro. Amare la propria Terra, rispettare il Creato, riconoscersi nelle tradizioni millenarie e trasmettere ai nostri figli la bellezza della nostra storia, avendo l’opportunità di vivere e lavorare nei luoghi dove siamo nati. Solo questo chiediamo. Nulla più ! E per questo riteniamo giusto ringraziare la CARITAS, che a Trivento, in Italia e nel Mondo, accanto all ‘aiuto ai più deboli, agli ultimi e ai più fragili, incoraggia i disoccupati, sostiene chi lotta per il lavoro, apre le braccia ai migranti e costruisce progetti di umanità anche nelle aree disagiate e nelle periferie più interne e montane. Le Parole di San Giovanni Paolo II’ pronunciate ad Agnone il 19 marzo 1994 anche in risposta ad un nostro appello ci hanno spronato a resistere in questi anni, accompagnandoci e dandoci fiducia nei momenti più difficili che abbiamo attraversato. In conclusione esprimendo i nostri sentimenti di gratitudine per la straordinaria attenzione ricevuta, sommessamente chiediamo di avere l’opportunità di partecipare con i nostri striscioni ad una delle prossime Udienze generali in Piazza San Pietro per tornare a convincerci che non siamo numeri ma Persone e che i nomi sconosciuti dei nostri Paesi possano mostrarsi al Mondo perché hanno la stessa dignità ed i medesimi diritti delle grandi metropoli. GRAZIE Papa Francesco per aver illuminato i nostri passi ponendo lo sguardo sulle sofferenze del Molise, la regione che non esiste, dove la sanità è “n ginocchio, il lavoro è scomparso e una lenta agonia divora, anno dopo anni, n l silen io e nell’indifferenza generale, ogni speranza di futuro!”