Dopo la Bit è tempo di bilanci tutti in positivo, Di Giandomenico: «Missione compiuta»

REDAZIONE TERMOLI

«Missione compiuta». Lo sottolinea ancora una volta Remo Di Giandomenico, commissario dell’Azienza Autonoma di Soggiorno e Turismo, nell’incontro che si è svolto questa mattina presso l’Istituto Tecnico commerciale ‘Boccardi’ a Termoli per parlare dell’andamento dell’ultima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Una partecipazione, quella del Molise alla Bit, che ha avuto consensi favorevoli non solo dalla stampa locale ma anche e soprattutto da quella nazionale che ha restituito un’immagine attrattiva della nostra terra. Lo stand dell’Aast green ed ecosostenibile è stato in grado di catturare l’attenzione di tutti e ha quasi costretto chiunque a fermarsi per un selfie, una ripresa ma anche per provare l’emozione di riposarsi seduti in un prato verde dove le sensazioni e gli odori della nostra terra sono stati percettibili a tutti gli effetti. Lo stand dell’Aast ha dato opportunità a 50 partecipanti, tra operatori ed istituzione, di promuoversi. 30 di essi per tutto l’arco della manifestazione sono stati presenti nello stand Molise avendo fissato in anticipo ben 178 appuntamenti tramite la piattaforma ‘ìmy matching’. A conclusione della manifestazione si sono contati 400 appuntamenti con Buyers provenienti da tutto il mondo. Per completare l’offerta del Molise alla manifestazione di quest’anno è stata organizzata una conferenza stampa moderata da un esperto di comunicazione, Giuseppe Morello di Rtl 102.5, alla quale hanno partecipato giornalisti di testate e riviste specializzate di turismo nazionali ed internazionali. Sono stati presentati dallo chef Peppone Calabrese di Linea Verde Rai tre prodotti tipici della Regione come il Caciocavallo, la Ventricina e la Tintilia.

Inoltre, per dare seguito a quanto proposto e offerto alla Bit, si sta organizzando un ‘press tour’ che si terrà dal 28 al 31 marzo allo scopo di invitare nel nostro territorio i giornalisti e dar loro modo di vivere e sentire in prima persona i profumi del nostro Molise.