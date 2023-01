Dopo la benzina, arriva un alto salasso dal Governo: canoni demaniali aumentano del 25%

Dopo l’aumento della benzina che c’è stato a partire da ieri, 1° gennaio, visto che non è stato prorogato lo sconto di quasi 20 centesimi, arriva un’altra doccia gelata dal governo Meloni per i cittadini.

I canoni delle concessioni demaniali marittime, infatti, saranno più alti del 25,15% nell’anno 2023, in base a quanto deciso dal ministero delle Infrastrutture, comunicando la consueta variazione dei canoni balneari in base agli indici Istat. Per le associazioni degli stabilimenti balneari si tratta dell’aumento più elevato mai avvenuto. L’aumento è stato calcolato facendo la media sul paniere Istat tra i prezzi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio del 2022.