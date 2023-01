Dopo il rinvio al via la Stagione Teatrale Frentana 2023

Dopo il rinvio di sabato scorso causa neve, la Stagione Teatrale Frentana 2023 può finalmente iniziare. Primo appuntamento oggi, sabato 28 gennaio, alle 21.00, con “Anamanacanda”, commedia di Giampaolo D’Uva interpretata dalla compagnia L’Aretè, direttamente da Isernia. Ricordiamo a tutti gli abbonati e a chi intende ancora abbonarsi di presentarsi presso il Cinema Teatro Risorgimento tra le 17.30 e le 20.30 per scegliere il posto da riservare per tutti gli spettacoli in programma. Inoltre, sempre dalle ore 17.30 sarà possibile, presso l’ingresso del teatro, acquistare i biglietti, in modo da assicurarsi un posto per lo spettacolo serale.