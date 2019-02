Dopo il maltempo il ghiaccio Foto “polari” da Bonefro

REDAZIONE TERMOLI

Si torna a battere il freddo in basso Molise e soprattutto nell’area del Cratere. Dopo l’ondata di maltempo che

già da venerdì aveva portato un brusco abbassamento delle temperature nella zona del cratere e dopo il vento

che per tutta la giornata di sabato ha spazzato la zona dell’hinterland di Termoli, le foto che arrivano da Bonefro

pubblicate sulla pagina Facebook del Comune bassomolisano raccontano di una colonnina di mercurio che

durante le ore notturne è scesa di parecchi gradi sotto lo zero. Le foto, infatti, mostrano veri e propri

“candelotti” di ghiaccio a coprire le finestre e ghiaccio anche su prati ed erba. Uno scenario sicuramente insolito

considerando che la settimana appena trascorsa era stata caratterizzata da temperature decisamente più

primaverili. Secondo gli esperti, però, il freddo dovrebbe lasciare il posto già nei prossimi giorni a un netto rialzo

delle temperature e all’arrivo della primavera.