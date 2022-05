Dopo il caldo arriva la grandine: Campobasso sotto i chicchi di ghiaccio. Atteso rialzo delle temperature

Dopo una settimana di caldo torrido, domenica di grandine sul Molise. Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, domenica 29 maggio,

Una grandinata importante ha interessato Campobasso e l’hinterland andando a spezzare l’ondata di caldo dei giorni scorsi.

Un caldo che, stando anche a quanto riportato dal sito meteoinmolise.com, era più appartenente al mese di luglio che non alla fine di maggio.

Non sono passati inosservati valori massimi di oltre 30 gradi in molte località della nostra regione. Notevole , quasi da record i 35 gradi misurati dalla nostra stazione di Termoli in condizioni di Garbino da sud- est.

Le temperature sono destinate a subire una flessione di qualche grado ma non c’è fresco in arrivo perché nelle prossime ore è previsto un nuovo picco di caldo.