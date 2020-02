Temperature in picchiata fino a 20 gradi in meno

REDAZIONE

Dopo il caldo anomalo di questi giorni che ha portato un clima primaverile anche sul Molise ecco che ci si dovrà preparare all’arrivo dell’inverno. Gli esperti di meteoinmolise.com hanno infatti sottolineato l’impennata della temperatura nella giornata di oggi con un sensibile rialzo delle temperature. Su alcuni settori potrebbero essere raggiunti persino valori di 20°C, soprattutto sulla provincia di Campobasso come riportato nell’articolo QUI. Cosa cambierà? “Nelle prossime ore, infatti, l’espansione verso l’Atlantico e l’elevazione verso nord dell’anticiclone di matrice sub-tropicale presente sull’Europa-occidentale, favorirà la discesa di aria molto fredda di origine artica. Nel corso della nottata tra martedì e mercoledì -spiegano da meteoinmolise-si verificherà il brusco calo delle temperature che raggiungerà il suo apice dalla giornata di giovedì quando la colonnina di mercurio raggiungerà valori di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali. L’aria fredda alimenterà una perturbazione che causerà anche un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, maggiormente nelle prime ore della giornata di mercoledì, favorendo il ritorno della neve anche a quote collinari ed in particolare sui versanti esposti. La giornata più propizia alle nevicate sarà senz’altro quella di mercoledì, allorquando avremo instabilità piuttosto efficace su Marche, Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud. Sicilia compresa. La quota neve scenderà ancora, attestandosi attorno ai 400-600 metri, ma con locali sconfinamenti a quote inferiori tra Appennino marchigiano, abruzzese e molisano. Qualche nevicata riuscirà a sfondare probabilmente sui settori orientali di Lazio e Campania, laddove il Grecale favorirà l’esposizione orografica”.