Dopo i tanti dibattiti, l’azione: ripulite diverse aree del terminal. Un primo passo in attesa degli interventi strutturali (FOTO)

Non siamo di fronte ad una trasformazione, che passerà per una ben più complessa riqualificazione dell’area attraverso fondi che il capoluogo attende da tempo. Un primo segnale sul terminal bus, però, è certificato. Negli ultimi giorni – come riportato da diverse testimonianze fotografiche sui social – il comune ha provveduto a ripulire alcune aree, deturpate dal costante abbandono di rifiuti di ogni tipo, in primis cartacce e mascherine già utilizzate. Sulla questione, che ha scaldato non poco gli animi a Palazzo San Giorgio, erano intervenuti duramente alcuni consiglieri di opposizione, riportando all’attenzione del consiglio comunale e della commissione incaricata alcune testimonianze riguardanti il decoro e lo stato di abbandono complessivo del terminal.

“Mi fa piacere constatare che dopo le segnalazioni reiterate si sia posto rimedio a questa condizione assolutamente indecente – ha commentato il capogruppo di Forza Italia Domenico Esposito, che con Colagiovanni (Popolari) aveva portato in assise una mozione apposita – continueremo ad essere attenti, a monitorare la situazione, trattandosi di un punto strategico della città, un biglietto da visita per chi approda nel capoluogo da altre regioni o da altri centri del Molise”.

Rientrato l’allarme decoro, l’amministrazione continua a lavorare per mettere in pratica un ben più ampio intervento di riqualificazione, possibile grazie a circa 800mila euro di fondi pubblici per i quali si attende il via libera da parte della Presidenza del Consiglio. La stessa area è stata inserita anche in un altro progetto innovativo nazionale presentato soltanto poche settimane fa. le.l.