Dopo i disagi la svolta, al San Timoteo arriva la Tac di nuova generazione

Giornata importante quella di oggi, 5 luglio, per l’ospedale San Timoteo di Termoli. Nel reparto di Rianimazione del nosocomio termolese è stata inaugurata la nuova apparecchiatura Tac. Presenti all’evento il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, il nuovo commissario alla sanità del Molise, Flori Degrassi, il direttore dell’Unità operativa complessa di Radiodiagnostica, Roberto Camperchioli, il primario del Pronto Soccorso, Nicola Rocchia ed il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Una inaugurazione attesa dal personale e dagli stessi pazienti che spesso si trovavano nell’impossibilità di poter svolgere l’esame per i continui guasti al macchinario. I pazienti, infatti, erano costretti a doversi recare nei vicini ospedali per una Tac, compresi i pazienti incidentati. Si tratta di una tac di ultima generazione che andrà a sopperire ai disagi che nei mesi scorsi erano stati segnalati al San Timoteo. “Non si tratta di campanilismo – ha affermato il sindaco Roberti – ma il San Timoteo è centrale nel rilancio della zona costiera soprattutto con l’approssimarsi dell’estate”.

