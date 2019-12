Dopo i cinghiali i lupi, avvistato esemplare a Difesa Grande

La segnalazione arriva da un residente della zona che ha visto l’animale aggirarsi vicino l’abitato

REDAZIONE TERMOLI

Dopo le innumerevoli segnalazioni di cinghiali anche a Termoli e nell’immediato hinterland ecco che arriva ancora una segnalazione di animali nei pressi del centro abitato. Questa volta, però, si tratterebbe di un lupo. Cosi come riportato dall’Ansa Molise, il 13 dicembre scorso sarebbe stato avvistato l’animale in Contrada Difesa Grande. La segnalazione è arrivata da un residente della zona. Secondo le prime informazioni il lupo sarebbe stato avvistato in via dei Mandorli intorno alle 23 circa. Un residente della zona avrebbe isto l’animale aggirarsi vicino l’abitato mentre stava rientrando a casa. Immediato è stato l’intervento dei volontari dell’Anpana di Termoli che hanno avviato un servizio di monitoraggio ambientale del territorio.

(Immagine di repertorio)