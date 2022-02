Dopo due anni tornano la sfilata dei Misteri e il Venerdì Santo

Semaforo verde del Senato alle manifestazioni religiose popolari, itineranti e dinamiche. Il sindaco di Campobasso, Gravina: possibile una modifica ai percorsi per una maggiore sicurezza

Scatta il semaforo verde da parte del Senato per le manifestazioni religiose popolari, itineranti e dinamiche. E questo può significare solo una cosa.

Il Corpus Domini, dopo due anni di privazione causa Covid, si farà.

I tredici Ingegni del Di Zinno possono finalmente tornare a sfilare lungo le strade del capoluogo, nel tradizionale corteo della domenica mattina, momento clou del weekend di certo più importante e sentito dai campobassani.

Prerogativa essenziale è però la zona bianca, quella che il Molise si appresta a salutare tra qualche ora ma che, non si esclude affatto, potrebbe ripresentarsi tra poche settimane.

Il terreno è stato preparato da un emendamento firmato da alcuni senatori della Lega, tra cui Luca Briziarelli e Claudio Borghi, approvato venerdì 11 febbraio nonostante il parere contrario del Governo.

Il provvedimento consente lo svolgimento delle feste popolari e delle manifestazioni culturali di notevole interesse anche quando si svolgono in modalità itinerante e in forma dinamica.

Si tratta di eventi di portata nazionale: dai Ceri di Gubbio in Umbria alla processione di Santa Rosalia a Palermo, San Gennaro a Napoli, passando per il Palio di Siena e decine e decine di altre manifestazioni come la sfilata del Misteri, appuntamenti che, da nord a sud, sono il cuore e l’anima della storia del Paese e che rappresentano uno degli aspetti che rendono l’Italia unica.

Dopo aver appreso la notizia abbiamo contattato telefonicamente il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che ci ha confermato la volontà di permettere il ritorno della sfilata dei Misteri ovviamente con l’obbligo di mascherina e con le dovute precauzione che il caso richiede. In realtà c’è l’intenzione di rivedere il percorso del corteo per evitare il passaggio in alcuni tratti nei quali è inevitabile l’assembramento di centinaia di persone.

Banco di prova potrebbe essere la Processione del Venerdì Santo. Anche per questa la volontà è quella di tornare alla ‘normalità’.