Dopo due anni di attesa tornano le Maitunat di Gambatesa

Domani il convegno “I Maitunat il Territorio e le Tradizioni di una Comunità” in cui si approfondiranno i vari aspetti dell’evento

Domani, martedì 22 novembre, alle ore 17.30 nell’auditorium della scuola G Jos di Gambatesa si svolgerà la II edizione del convegno “I Maitunat il Territorio e le Tradizioni di una Comunità”, organizzato dall’Associazione Culturale I Maitunat in collaborazione con il Comune di Gambatesa, il GAL Molise verso il 2000, la BIO CULT dell’Università del Molise e l’AUSER. Il convegno si ispira alla capacità dei tipici stornelli in rima e dei canti popolari di raccontare la vita sociale ed economica di un paese; non solo con la satira e sagacia delle Maitunat ma anche con i canti che raccontavano la vita dei gambatesani che andavano in Puglia per la mietitura, conservati grazie alla realizzazione di una serie di interviste effettuate nel 1977, e resi fruibili con la creazione di un archivio multimediale. Proprio partendo dalla cultura del grano quindi la possibilità di raccontare come era strutturata la vita del paese con la sua cultura e le sue tradizioni. Interverranno per i saluti il Sindaco di Gambatesa Avv. Carmelina Genovese, e la dr.ssa Cristina Ratino dell’AUSER regionale, i lavori saranno coordinati dalla Professoressa Letizia Bindi, antropologa dell’Università del Molise Direttrice del Centro Bio Cult. A cura dell’Ass. Cult I Maitunat verrà presentata la Scuola delle Maitunat dei bambini di Gambatesa, organizzata da anni con il contributo dell’AUSER, proprio al fine di consentire quello scambio intergenerazionale che da sempre è il principale veicolo per tramandare e far continuare a vivere le nostre tradizioni e i nostri costumi e da quest’anno arricchita della importante collaborazione con il GAL Molise, per favorire anche scambi intercuturali e progetti di musicoterapia. In questa sede verrà presentato dal Gal Molise il progetto Domus Gigantum a cura del Dott. Adolfo Colagiovanni, del Prof. Angelo Iannone e del Dott. Vincenzo D’Alessandro, e seguito per la parte scientifica dall’UNIMOL e in particolare per le azioni relative alla mappa di comunità e ai patrimoni musicali e rurali dal centro di ricerca BIOCULT. Dopo due anni di attesa causa pandemia, torna a rivivere con forza e passione la tradizione delle Maitunat di Gambatesa.