Il Lotto premia il Molise: come riporta Agipronews, a Petacciato, in provincia di Campobasso, è stata centrata una vincita da 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 992 milioni da inizio anno.

La vincita si va ad aggiungere a quella del fortunato 5 realizzato a Campobasso al Superenalotto (QUI I DETTAGLI)