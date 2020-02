Dopo una settimana di atroce agonia, ha smesso di battere il cuore di Tomas Hoti, il 20enne di Macchiagodena rimasto coinvoilto in un grave incidente stradale al bivio di San Massimo il 31 gennaio scorso. Per giorni i medici del reparto di rianimazione al Cardarelli hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, ma ogni sforzo si è dimostrato vano. Choc in paese dove il giovane (famiglia con origini albanesi) era molto conosciuto. Alcuni giorni fa il parroco don Franco aveva organizzato una commovente veglia di preghiera cui hanno preso parte tanti cittadini.

Tomas era a bordo della sua Fiat Punto che si è scontrata contro un furgone.