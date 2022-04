Torna la rievocazione della Passione Vivente di Gesù a Portocannone: appuntamento al 9 aprile

“E’ con grande partecipazione, in questo momento storico in cui tutti abbiamo desiderio di Rinascita, di Rigenerazione e di Pace – ha fatto sapere l’assessore Valentina Flocco- che annunciamo che sabato 9 aprile alle ore 21, in Piazza Skanderbeg a Portocannone, si terrà la rievocazione della Passione Vivente di Gesù. Le recitazioni sono portate in scena dal Comitato Eventi di Portocannone con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia SS. Pietro e Paolo.

Sono state allestite 8 scene – dall’arrivo a Gerusalemme sino alla Crocifissione – cui prenderanno parte circa 35 figuranti in costume. I momenti sono tratti dal capolavoro di Franco Zeffirelli “Gesu di Nazareth”, le musiche sono quelle del film di Mel Gibson “The Passion”. Gli abiti di scena sono stati cuciti con amore dalle sarte del nostro Paese in occasione delle prima rappresentazione della Passione, nell’anno 1992, sotto la guida carismatica di Don Giuseppe de Virgilio. Un ringraziamento va alla Pro Loco di Guardialfiera che ha contribuito alla nostra manifestazione offrendo in uso i vestimenti per alcuni dei nostri attori. Interrottasi nel 2017, è grazie al lavoro alacre dei nostri ragazzi, delle maestranze, di tutti i collaboratori, che riusciamo nuovamente a portare in vita un altro pezzo importante delle Nostre Tradizioni”.