Dopo 41 anni di servizio Enzo Cirelli si congeda dalla Polizia Municipale di Campobasso

41 anni di meritato servizio per uno degli agenti della Polizia Municipale più amato e conosciuto a Campobasso. Si è congedato dal corpo di Polizia Municipale di Campobasso il luogotenente Enzo Cirelli.

“È stato un piacere ed un onore essere presente alla festa per il pensionamento del Luogotenente Enzo Cirelli della Polizia Municiapale della nostra Città di Campobasso – ha affermato Domenico Esposito, consigliere comunale di Campobasso – dopo oltre 41 anni di meritato servizio si congeda dal Corpo di Polizia Municipale di Campobasso, ma non certamente dallo spirito di servizio verso la nostra comunità. Continueremo a lavorare insieme per il bene della Città!

Intanto auguroni Enzo, e grazie per l’abnegazione, la professionalità e il zelante senso di appartenenza ai valori Cittadini che ti hanno sempre contraddistinto”.