Dopo 4 mesi dal devastante incendio, riapre il Pam di via Elba

Riapre dopo 4 mesi di lavori ininterrotti il Pam, il supermercato di Termoli che era stato costretto a chiudere i battenti questa estate a causa di un devastante incendio che si era prodotto all’esterno e che aveva interessato l’area del magazzino con la fuliggine che si era propagata all’interno del condotto di aerazione e ventilazione.

Un danno enorme, di diverse centinaia di migliaia di euro, che aveva costretto il supermercato a chiudere i battenti per un lungo periodo. Adesso questa nuova apertura, il prossimo 18 novembre, il cui annuncio è seguito ad una sorta di conto alla rovescia sui social.

Il Pam ha aperto il 21 luglio 2021 e subito è diventato un punto di riferimento a Termoli e nell’hinterland. Quattro mesi fa l’incendio che l’ha devastato e che portato ad una vicinanza da parte dei termolesi alla proprietà e allo staff del supermercato.

Adesso questa nuova apertura dopo i lavori di ristrutturazione che l’hanno rivoluzionato e i corsi di aggiornamento per tutti i dipendenti per gestire le emergenze come quella che si è verificata.