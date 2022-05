Dopo 10 anni torna l’Estemporanea di pittura a Pietracatella￼

Dal 4 al 5 giugno si svolgerà nel comune fortorino l’11° Concorso nazionale di pittura estemporanea

La Confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, con il patrocinio del Comune di Pietracatella, indice ed organizza l’XI Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea per i giorni 4 e 5 giugno 2022.

La Confraternita di Santa Maria di Costantinopoli ha organizzato in passato dieci edizioni del Concorso di Pittura Estemporanea a Pietracatella (nel 1993, 1994 e dal 2005 al 2012).

La promozione di tale evento è finalizzata ad incentivare un maggior contatto con l’arte (in questo caso la pittura) in una piccola realtà, quale quella di un paesino molisano, sullo sfondo di un coinvolgimento provinciale e regionale, quale punto di partenza per una valorizzazione di artisti locali e non.

Il concorso è rivolto ad artisti con una certa esperienza e passione nell’arte della pittura. I partecipanti svilupperanno il tema assegnato tra le 8.30 del 4 giugno e le 19.00 del 5 giugno, nell’arco di circa 20 ore, utilizzando la tecnica pittorica che ritengono più adatta, restando all’interno delle mura del paese.

La quota di partecipazione è fissata in € 15, da versare all’atto della timbratura della tela. Le opere saranno giudicate da un’apposita giuria. I premi-acquisto messi a disposizione sono: 1° classificato € 500, 2° classificato € 300, 3° classificato € 200.

Per informazioni rivolgersi a:

– Antonello Pasquale 338-6808257

– Giampiero D’Amico 392-8844697

– Luigi Tomassone 339-7507566

oppure consultare il sito: www.madonnapietracatella.org