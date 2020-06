“Don’t stop about battigia”, da un errore il tormentone

Sui social, Facebook in particolare, è diventato un vero e proprio tormentone tanto che c’è chi ha ideato anche un hashtag destinato a “entrare nella storia”. Succede a Termoli dove il Comune ha fatto ideare e installare sulle spiagge pubbliche una cartellonistica che spiega le regole per usufruire della spiaggia in tutta sicurezza. Regole tradotte in doppia lingua italiano ed inglese, ottime per la fruizione anche da parte dei turisti che (si spera) arriveranno da fuori regione. E fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse per l’ultima traduzione che sa tanto di inglese “maccheronico”. “Non sostare sulla battigia” è diventato un “don’t stop about battigia” che ha sollevato l’ilarità di tanti su Facebook e si è presto trasformato in un tormentone con annesso hashtag che sta rimbalzando da un profilo all’altro. Non è chiaro se si sia trattato di una “svista” dell’ultimo momento, di un cambio prima di “andare in stampa” o della volontà di mantenere una parola che, difficilmente traducibile in inglese, rende perfettamente l’idea del luogo fisico sul quale non si può stare. Resta il fatto che quel “don’t stop about battigia” sta facendo il giro del web. Con buona pace di chi pensava si trattasse di una fake news. Della serie “nel bene o nel male purché se ne parli”.