Donne vittime di violenza, ricordata la giovane mamma Stefania Cancelliere

Il questore di Isernia, Roberto Pellicone, ha incontrato i familiari della ragazza barbaramente uccisa nel 2012

ISERNIA. Oggi, lunedì 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In tale ambito, prosegue la campagna di informazione e sensibilizzazione della Polizia di Stato denominata “Questo non è amore”, che mira a favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, troppo spesso nascosto in ambiti familiari, attraverso un contatto diretto con le potenziali vittime, offrendo loro il supporto di un’equipe multidisciplinare composta da operatori specializzati.

Per Isernia, il Questore Roberto Pellicone ha incontrato la stampa, i rappresentanti dei centri antiviolenza e delle associazioni impegnate nella lotta alla violenza di genere per ribadire l’importanza della prevenzione e dell’informazione, nonché dell’approccio sinergico tra i vari operatori. L’incontro si è svolto nella Sala di Ascolto Riservato allestita presso la Questura e intitolata a “Stefania Cancelliere”, alla presenza dei familiari della giovane donna e mamma barbaramente uccisa nel 2012.