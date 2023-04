Donne vittime di violenza, continua il ciclo di incontri promossi da Liberaluna

Prosegue il seminario “Accoglienza e ascolto delle donne vittime di violenza” con il secondo incontro che si terrà il 26 aprile presso la sala della costituzione della provincia di Campobasso alle ore 15.

Le ospiti di eccellenza saranno le donne con le loro testimonianze che rappresentano forza e coraggio nella scelta di denunciare i maltrattamenti e il desiderio di rinascere. In apertura, dopo i saluti, la responsabile del centro antiviolenza e la psicologa condurranno il pubblico in riflessioni e osservazioni sull’approccio della metodologia di accoglienza di un centro antiviolenza. Inoltre, con l’analisi di percorsi di uscita dalla violenza che hanno intrapreso le donne negli ultimi 10 anni presso il centro Liberaluna, verranno dati gli strumenti necessari per l’ascolto e per l’accoglienza delle donne vittime di violenze.

Il seminario è stato reso possibile grazie alla collaborazione della consigliera di parità delle province di Isernia e Campobasso e proseguirà con altri tre incontri per trattare tutti gli aspetti della violenza contro le donne.

Gli incontri sono rivolti agli operatori e a tutte quelle persone sensibili alla tematica trattata.