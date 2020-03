Donne, lavoro e opportunità #allaPari”, la tavola rotonda delle “Donne Dem”

L’evento si svolgerà il 9 marzo alle ore 17 presso la Sala riunione seminario di Termoli

REDAZIONE TERMOLI

E’ stata presentata questa mattina, 3 marzo, in conferenza stampa nella sede del circolo Pd di Termoli l’evento “Donne lavoro e opportunità #allaPari” che si svolgerà lunedì 9 marzo alle ore 17,00 presso la Sala riunione seminario di Termoli. «Di lavoro dobbiamo e vogliamo parlare -ha affermato l’ex vicesindaco di Termoli, Maricetta Chimisso – come possibilità di sviluppo e crescita per la donna». Al tavolo anche Manuela Vigilante, consigliera del Pd. «Si tratta di una iniziativa che abbiano deciso di organizzare come ‘Donne democratiche del Molise’ volta a trattare il ruolo della donna nel mondo del lavoro. Abbiamo dunque deciso di fare una tavola rotonda con le tre sigle sindacali presenti sul territorio toccando temi come parità salariale, misure a favore delle donne e imprenditoria femminile». In un contesto ancora poco favorevole per la donna lavoratrice si inserisce questa iniziativa. «Siamo ancora tanto indietro -ha affermato Nicoletta Bartolino, componente della conferenza nazionale donne Pd- In Islanda, ad esempio, le donne sono al pari degli uomini. Non riusciremo forse mai a raggiungere questo risultato però possiamo continuare a lavorare sul territorio. È importante questo momento di riflessione». Ad appoggiare l’iniziativa anche Oscar Scurti, segretario di Federazione del Pd. «Il mondo e il partito ha bisogno delle donne». Parlando di donne, infine, la Vigilante ha reso noto che, grazie alla richiesta della dottoressa Elda Della Fazia, si chiederà al comune di Termoli di illuminare il Municipio di giallo per sensibilizzare sulla malattia dell’Endometriosi che colpisce molte donne.