Donne in divisa. Tre molisane giurano alla prestigiosa Scuola Militare Teuliè

La cerimonia si svolgerà domani, 25 marzo, presso l’Arco della Pace di Milano. Ecco chi sono le nostre corregionali delle quali il Molise dovrebbe essere orgoglioso

Fra i 73 Allievi della Scuola Militare “Teulié” che giureranno al cospetto della Bandiera d’Istituto, decorata di Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito, ci sono tre giovani molisane che sono l’orgoglio delle loro famiglie e di tutta la nostra regione.

Si tratta di GIADA GARZARELLA, CAROL MACCARONE e MICHELA DI SALVO.

La Scuola Militare “Teulié” è una dei due Istituti superiori dell’Esercito cui si accede attraverso un concorso pubblico, il cui bando annuale è di imminente emanazione. Offre agli studenti dei Licei classico e scientifico l’opportunità di frequentare il triennio di studi garantendo non solo una profonda preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal MIUR, ma in aderenza alla sua missione cura anche la loro formazione fisica e morale, attraverso la vita in convitto incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare.

Ecco cosa hanno risposto alla vigilia del Giuramento

Allieva GIADA GARZARELLA:

Sono nata a Termoli. La mia famiglia è composta dai miei genitori e le mie due sorelle minori. Ho frequentato il liceo scientifico “Alfano” a Termoli e sto continuando i miei studi nell’indirizzo scientifico tradizionale qui a Milano alla Scuola Militare Teulié dell’Esercito. Ho praticato danza classica e moderna per undici anni e alcuni dei miei hobby preferiti sono leggere e scrivere.



Le motivazioni che l’hanno indotta a candidarsi alla Teuliè?

Sono varie le motivazioni per le quali ho deciso di provare il concorso per entrare qui a scuola. Volevo dimostrare a me stessa che sarei riuscita a superare un percorso difficile sotto molti aspetti, lottando e impegnandomi al massimo per qualcosa per cui credevo veramente. Inoltre cercavo un percorso formativo che mi permettesse di imparare ad essere autonoma e indipendente, gestendo al meglio il tempo a disposizione.

Sabato presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica, cosa si prova?

È un momento molto importante che ricorderò sicuramente per tutta la vita, qualunque sia il percorso di vita che prenderò in seguito. La gioia è tanta e questo momento rappresenta l’ingresso ufficiale nella grande famiglia dell’Esercito.

Cosa vorrebbe fare dopo la Teuliè?

Al momento sono ancora molto indecisa se continuare la mia vita militare. Ho ancora tempo per decidere e voglio godermi al massimo questo momento.

Allieva CAROL MACCARONE:

Sono originaria di Termoli e attualmente sto proseguendo il percorso di studi classici presso la Scuola militare Teuliè. La mia famiglia è composta da mia madre, mio padre e mio fratello. Ho praticato diversi sport come atletica, nuoto e arti marziali e tra i miei hobby ci sono la lettura, l’equitazione e le passeggiate in montagna.

Le motivazioni motivazioni a candidarsi alla Teulié?

Ho scelto di entrare nella Scuola militare Teuliè dell’Esercito per un desiderio di diventare più indipendente e di crescere sotto tutti i punti di vista, sia culturale sia fisico e sportivo. Inoltre, questa scuola prepara al meglio i giovani per un futuro nell’accademia militare di Modena.

Sabato presterà giuramento alla Repubblica: cosa si prova?

Il giuramento rappresenta il coronamento di un sogno e sono molto entusiasta di essere arrivata fin qui. Ogni giorno, basandomi sui valori propri del mondo militare come la fedeltà alle istituzioni, l’onore e la disciplina, cerco di costruire poco alla volta il mio futuro e sono davvero felice di ciò che sto facendo insieme ai miei colleghi del corso Fadini III.

Cosa vorrebbe fare dopo la Teulié?



Dopo la Teulié ho il desiderio di continuare il mio percorso militare nell’Accademia di Modena

Allieva MICHELA DI SALVO:

Vengo da Chiauci, un paesino di appena 300 abitanti. La mia famiglia è composta dai miei genitori e mia sorella, con l’aggiunta di due cani, un pastore maremmano abruzzese ed un trovatello salvato dal canile. Ho frequentato i primi due anni di liceo scientifico presso l’istituto Ettore Majorana di Isernia ed oggi sono un allievo della scuola militare Teuliè dell’Esercito. Ho praticato nuoto e pallavolo per quattro anni, poi, atletica per un anno circa per prepararmi al concorso. Amo ascoltare musica, leggere e trascorrere del tempo con i miei due cani.

Le motivazioni ingresso alla Teulié?

Ho deciso di intraprendere questo percorso per mettermi in gioco e credo che questa scuola possa offrire un’ottima preparazione dal punto di vista didattico e sportivo sia se si vuole proseguire la carriera militare, sia se si vuole continuare gli studi in ambito universitario.

Sabato presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica, cosa si prova?

In vista del giuramento l’emozione è tanta ed aumenta ogni giorno di più. Giurare davanti ai miei parenti e insieme ai miei colleghi del corso Fadini III è per me il coronamento di un sogno e un’emozione indescrivibile.

Cosa vorrebbe fare dopo la Teulié?

In futuro, terminata la scuola vorrei proseguire la vita militare entrando in Accademia Militare a Modena per poi un domani entrare a far parte dei nuclei cinofili oppure lavorare presso il Centro Militare Veterinario a Grosseto. Questi percorsi mi permetterebbero di conciliare la mia passione non solo per il mondo militare ma anche per gli animali, prendendomi cura non solo dei cani ma anche dei cavalli.