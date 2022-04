Donne e lavoro, il Pd: “Dare valore alla festa del Primo maggio”

La capogruppo Dem in Consiglio regionale ha organizzato due giornate celebrative che si terranno il 29 aprile e il 12 maggio a Campobasso all’interno delle Agorà Democratiche

Dare valore alla festa del Primo maggio è l’obiettivo della due giorni organizzata dalla capogruppo del Pd in Consiglio regionale. “Un valore simbolico, ma anche concreto, a una giornata che nella nostra regione e, soprattutto in questo particolarissimo momento storico, necessita di contenuti e di prospettive”. Queste le parole di Micaela Fanelli che presenta le due giornate dedicate a celebrare il lavoro in programma il 29 aprile e il 12 maggio 2022, inserite all’interno del contesto delle Agorà Democratiche del Pd.

Un primo incontro dal titolo “Donne e lavoro. Dal bando sull’imprenditoria femminile alle politiche per favorire le condizioni di lavoro delle donne in Molise” è in programma a fine mese e sarà dedicato all’occupazione femminile. A questo si aggiungerà l’evento del 12 maggio che farà il punto sui giovani.

I dati per il Molise non sono difatti per nulla confortanti sia sul fronte dell’occupazione femminile che per quella giovanile. Se il tasso di disoccupazione femminile, per il 2020, si aggira intorno al 10% e al 15% per l’anno precedente, non va meglio nemmeno per le fasce più giovani della popolazione, per le quali si tocca, per il 2019, un record negativo di un 45% di disoccupati nella fascia 15/24 e di quasi il 40% nel 2020. Numeri questi, che si sono trascinati dietro, nel 2020, ‘l’esplosione’ della cassa integrazione ordinaria che ha registrato un 7,5685 (migliaia di ore) a fronte di 1,390 nel 2019.

Ma al riguardo parla chiaro anche l’ultimo rapporto Svimez, che ha rilevato come: “sono le donne e i giovani del Mezzogiorno a subire l’impatto occupazionale maggiore nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% a fronte del -4,4% del Centro-Nord per gli under 35.”

Di tutto questo il 29 aprile nella sede di Spazio Sfuso, ma anche su Zoom e in diretta Facebook, se ne parla muovendo da alcuni punti molto concreti: il bando nazionale per l’impresa femminile che sarà illustrato e commentato insieme a numerose donne espressione della società molisana. Laddove, il bando, offrirà lo spunto per una riflessione più allargata sul mercato del lavoro oggi in Molise: sui limiti, le potenzialità degli strumenti.

Il 12 maggio, invece, l’approccio che riguarda i giovani diventa ancora più concreto e percepibile. Si muove da alcune esperienze concrete di giovani che ce l’hanno fatta: nel mondo dell’impresa, delle arti, della cultura. E da loro e con loro si prende spunto per capire cosa si deve fare di più in Molise per favorire i casi di successo.

“Ma sarà solo la prima occasione, perché – dice la Fanelli – abbiamo l’obiettivo di ripetere più incontri sul territorio per mettere in vetrina il Molise che ce la fa. Quel Molise poco ‘piagnone’ che si rimbocca le maniche e presenta idee e proposte. Proposte da cui partire per la piattaforma programmatica del centrosinistra che vuole ascoltare e investire sulle nuove generazioni ogni energia possibile”.

Si apre, dunque, una importantissima fase di ascolto di questo segmento determinante per il futuro del Molise e che si intende porre al centro della scena politica per dare voce e consistenza alle loro idee. Il tutto affinché il Primo Maggio “non sia unicamente una ricorrenza, ma un impegno delle forze migliori del Molise per una regione che punta su donne e giovani che vogliono lavorare”.