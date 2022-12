“Donne e Denaro”, l’alfabetizzazione finanziaria per combattere la violenza economica

Il seminario si è tenuto nella sede della Cisl Abruzzo e Molise di Campobasso con la responsabile del Centro Antiviolenza, Mariagrazia La Selva, e la Consigliera di Parità regionale, Maria Calabrese

Il seminario Donne e Denaro tenutosi ieri mattina, mercoledì 14 dicembre, nella sede della Cisl Abruzzo Molise di Campobasso è partito con una grande affluenza da parte delle donne. In apertura dei lavori il segretario generale Giovanni Notaro ha ricordato l’importanza delle collaborazioni nelle attività di sensibilizzazione alla violenza contro le donne. Attività di impatto per un cambiamento culturale, che non si fermeranno ad un solo incontro.

La responsabile del CAV ha portato dati e statistiche del fenomeno sociale della violenza economica e della necessità di alfabetizzazione finanziaria delle donne. Inoltre, ha presentato gli argomenti dei prossimi incontri che si terranno a gennaio ed ha ringraziato le associazioni che hanno condiviso il progetto, che prevede anche attività dirette alle donne vittime di violenze che usufruiranno di corsi di formazione e di una borsa lavoro.

L’avvocato Maria Calabrese, consigliera di parità della Regione Molise ha illustrato quali sono i diritti ed i doveri che nascono dal matrimonio e dalle unioni civili, dando spunti importanti con particolare attenzione ai rapporti patrimoniali per il dibattito che è seguito dopo l’intervento della dr.ssa Galasso Emanuela Teresa, psicologa, che ha ripercorso le fasi delle relazioni fino a quando finiscono, ponendo l’attenzione sull’emotività che a volte porta le persone a contrattare e rinegoziare gli accordi di coppia, anche durante momenti di crisi.