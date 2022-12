Donne e denaro, combattere lo stereotipo del capo famiglia che gestisce tutto

Il primo incontro è in programma il 14 dicembre a Campobasso. Un momento per offrire alle donne interessate strumenti utili per l’ottenimento di un’indipendenza gestionale dei propri fondi economici

Si terrà il 14 dicembre il primo incontro del seminario “Donne e Denaro” rivolto a tutte le donne interessate all’acquisizione di strumenti utili per l’ottenimento di un’indipendenza gestionale dei propri fondi economici.

Gli incontri si terranno presso la sala conferenze della Cisl di Campobasso. L’obiettivo del seminario è quello di trasmettere un messaggio a tutte le donne anche a quelle più giovani, che ognuno può e deve gestire la propria economia, al fine di combattere lo stereotipo del “Capo famiglia uomo” che gestisce i conti familiari.

Ogni donna in quanto tale ed in quanto madre potrà raggiungere la consapevolezza ed educare anche i propri figli al concetto di parità per rendere la società pronta ad un cambiamento culturale. Gli incontri rientrano tra le attività del progetto “Io valgo”, ideato e gestito dal Centro Antiviolenza Liberaluna, finanziato dalla Regione Molise con l’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale, ai sensi dellart.72 del D.LGS. N. 117/2017- codice Terzo Settore.

Le donne che subiscono violenza hanno maggiori difficoltà nel ricostruire il proprio percorso di vita che spesso passa attraverso nuove relazioni, indipendenza economica, autonomia. Il progetto, partito dal mese di ottobre, è concentrato sui bisogni delle donne con la messa in campo di strumenti utili, per prevenire attraverso la sensibilizzazione la violenza economica e per sostenere, con piani individualizzati, le donne vittime di questo fenomeno.