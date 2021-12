Donna travolta da slittino sulle piste di Campitello Matese

Nonostante gli impianti di risalita siano ancora chiusi, la soleggiata giornata ha comunque attirato numerosi appassionati di montagna sul pianoro di Campitello Matese. Nella tarda mattinata una donna di anni 43 di origini pugliesi è stata travolta da uno slittino a valle degli impianti mentre era in compagnia del marito e della figlia.

A seguito dell’impatto la donna è caduta a terra lamentando da subito dolori al rachide cervicale ed alla schiena.

Una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) era presente sul posto per svolgere presidio del territorio ed è prontamente intervenuta per soccorrere la donna in difficoltà.

I tecnici del CNSAS, dopo aver effettuato una valutazione primaria della paziente, hanno provveduto alla sua immobilizzazione mediante presidi sanitari in dotazione al Soccorso Alpino e hanno poi posto la donna su una barella specifica per ambienti impervi. Nel frattempo è stata allertata dai tecnici CNSAS sul posto la Centrale operativa del 118 che ha prontamente inviato sul posto una postazione territoriale proveniente da Bojano.

La donna è stata quindi affidata alle cure dei sanitari del 118.