Donna scrive su Fb, Florenzano interviene

Marito morto, appello drammatico su social, dg raccoglie

Non è passato in secondo piano il post di una donna che su Facebook si è rivolta al Direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano, rappresentandogli una particolare situazione: il marito 45enne morto a seguito di un tumore. “Dopo più di 24 ore – scrive – ancora semi nudo ricoperto solo da un telo perché stiamo aspettando l’esito del tampone effettuato ieri mattina alle 8. Nel dolore della perdita di una persona così giovane padre di due bimbi piccoli, lo strazio infinito di vedere calpestata la dignità di un ragazzo. Non sono sufficienti tutte queste ore per avere l’esito del tampone? Dobbiamo aspettare ancora per salutare mio marito?”. E poco dopo arriva il post del manager Asrem: “per favore mi invii subito il suo numero di telefono”. “Mi sono sentito in obbligo di chiamare la signora per dare tutto il supporto possibile – ha detto il Dg Asrem, interpellato dall’Ansa – sono momenti difficili dove le tragedie personali si intrecciano con la pandemia”.